Ensdorf : Ein Wochenende auf der Halde Duhamel

Das „schwarze Gold“ des Saarlandes – Steinkohle. Foto: RAG-Archiv / Becker & Bredel

Ensdorf Zum Jahrestag gibt es auf Duhamel Podiumsdiskussionen und Führungen zu „Zehn Jahre nach Ende des Bergbaus“.

Vor zehn Jahren, am 30. Juni 2012, endete der Steinkohlebergbau im Saarland. Anlässlich des Jahrestags lädt die RAG vom 24. bis zum 26. Juni zu einem Veranstaltungs-Wochenende nach Duhamel ein. Gemeinsam zurückschauen und den Blick nach vorn richten, um die Zukunft weiterhin gemeinsam zu gestalten, das stehe im Fokus, erläutert die RAG in ihrer Ankündigung. Auf dem Programm finden sich Talkrunden, Besichtigungen und Musik. Beginn der Veranstaltungen ist am Freitag, 24. Juni, 18 Uhr, mit einer Talkrunde vor der RAG-Repräsentanz auf Duhamel: „Quo-vadis, Saarland?“, fragt dann die RAG – diskutiert werde mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft über das Bergbauende, den Strukturwandel und die energiegeladene Zukunft, unter anderem mit der Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger.

Bergmann in Knappenuniform – im Hintergrund das Bergwerk Ensdorf, Anlage Duhamel. Foto: RAG Archiv Saar/BeckerBredel

Am Samstag, 25. Juni, bietet sich die Gelegenheit, den Zukunftsstandort Duhamel ausgiebig kennenzulernen oder wiederzuentdecken. Auch hier wartet eine Podiumsveranstaltung um 11 Uhr zu Fragen wie: Wie verlief die bisherige Entwicklung des Standorts? Wie steht es um das Konzept der Folgenutzung? Welche Schritte sind als nächstes geplant? In diesem Zusammenhang wollen die Gemeinde Ensdorf und der RAG-Konzern das künftige gemeinsame Vorgehen für eine nachhaltige Folgenutzung des ehemaligen Bergwerkareals in Ensdorf thematisieren. Neben dem Podium zur Standortentwicklung soll es dazu auch eine Vertragsunterzeichnung geben. In Anlehnung an den gemeinsam in einem öffentlichen Prozess aufgestellten Masterplan von 2016 – in Form eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes mit dem Fokus auf Gewerbe-, Dienstleistungs-, Freizeit- und Tourismusflächen – sollen die Ziele ressourcenschonend und zielgerichtet umgesetzt werden. Zum weiteren Vorgehen vereinbaren Gemeinde und Flächeneigentümer eine kooperative Zusammenarbeit.

Am 25. Juni öffnet Duhamel zudem ab 14 Uhr den Standort für einen Tag der offenen Tür mit Infoständen des RAG-Konzerns, Führungen durch die RAG-Ausstellung und das Fördermaschinengebäude sowie Unterhaltungsangebote für Kinder mit Hüpfburg, Kinderschminken und Fossiliensuche.

Der Verein der Musikfreunde 1904 Ensdorf spielt ab 14 Uhr im Festzelt, ab 16 Uhr erklingen Pop, Rock, Swing und lateinamerikanische Klänge mit Gitarrist Franz Raab sowie Saxophonist und Sänger Ricardo Angel-Peters. Um 16 Uhr ist eine Aufführung der Faasend-Rebellen aus Saarlouis zum Thema Strukturwandel vorgesehen.

Der Tradition verpflichtet darf natürlich der „Tag des Bergmanns“ nicht fehlen, am Sonntag, 26. Juni. Die Veranstaltung beginnt bei schönem Wetter um 10.30 Uhr mit einer Bergparade und einem Berg-Gottesdienst auf der Halde Duhamel (bei schlechtem Wetter im Zelt).

Für Musik sorgen der Saarknappenchor und die Bergkapelle St. Ingbert. Fortsetzung ab 12 Uhr im Festzelt auf der Tagesanlage. Um 13.30 Uhr stehen eine Kranzniederlegung sowie Festreden auf dem Programm. Ab 14 Uhr unterhält ein Konzert der Bergkapelle der Bergmusik an der Saar. Und ab 16 Uhr spielt die MEP-Live-Unplugged-Band.

Am Samstag und am Sonntag erwartet die Gäste zudem ein Angebot an warmem Speisen, kalten Getränken sowie Kaffee und Kuchen. Auch das Kinderprogramm findet an beiden Tagen statt. Ein Shuttle-Service zum Saarpolygon rundet das Angebot samstags und sonntags ab.

Blick auf das Bergwerk Ensdorf mit Halde und Saarpolygon. Foto: RAG Montan