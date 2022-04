Zahlen von Sonntag und Montag : Ein weiterer Todesfall im Kreis Saarlouis

Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Der Kreis Saarlouis meldet am Montag einen weiteren Todesfall, der im Zusammenhang mit Corona gestorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 231.

Im Kreis Saarlouis hat es im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen weiteren Todesfall gegeben. Das hat der Landkreis am Montag mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, auf 231.

Der Landkreis Saarlouis meldet keine Coronazahlen mehr an Sonn- und Feiertagen. Deshalb werden ab sofort die Coronazahlen von Sonntag zu denen am Montag dazu gerechnet. Sonntag und Montag gab es insgesamt 346 neue Corona-Infektionen im Kreis Saarlouis. 58 Betroffene leben in Saarlouis, 41 in Schwalbach, 38 in Rehlingen-Siersburg, 29 in Schmelz, 28 in Lebach, 25 in Überherrn, je 23 in Ensdorf, Saarwellingen und Wadgassen, 19 in Wallerfangen, 18 in Nalbach, elf in Bous und zehn in Dillingen.

Derzeit sind 4727 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. 876 Betroffene leben in Saarlouis, 469 in Lebach, 465 in Dillingen, 445 in Rehlingen-Siersburg, 421 in Schmelz, 399 in Schwalbach, 307 in Saarwellingen, 305 in Wadgassen, 270 in Überherrn, 222 in Wallerfangen, 188 in Ensdorf, 182 in Nalbach und 174 in Bous. Als von Corona genesen gelten nach Angaben des Landkreises 1386 weitere Menschen. Insgesamt gelten 49 973 Menschen im Kreis als von Corona genesen. Seit dem Beginn der Pandemie gab es 54 932 Corona-Fälle. 233 375 Impfungen wurden im Kreis verabreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den Angaben des Landkreises bei 1750,36.