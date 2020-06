Saarlouis Eine Frau im Kreis Saarlouis starb am Freitag an Corona, eine weitere erkrankte daran.

Im Landkreis Saarlouis ist am Freitag eine ältere Dame aus Schwalbach an Covid-19 gestorben. Wie der Landkreis weiter mitteilte, wurde außerdem eine 79-Jährige ebenfalls aus Schwalbach positiv auf das Corona-Virus getestet. Genesen sind mit Stand Freitag 528 an Corona Erkrankte im Kreis Saarlouis.