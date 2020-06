Eilantrag abgelehnt : Bordell in Saarlouis bleibt vorerst dicht

Bordell in Saarlouis bleibt vorerst dicht

Saarlouis Richter halten vorgelegten Hygieneplan für ungeeignet, die „gesteigerten Infektionsrisiken wesentlich zu reduzieren“.

Der zweite Senat des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) in Saarlouis hat jetzt einen Eilantrag eines Bordellbetriebs gegen das in der Corona-Verordnung der Landesregierung verfügte Verbot von Prostitutionsstätten zurückgewiesen. Über eine Frankfurter Anwaltskanzlei hatte die Betreiber-Gesellschaft eines Saarlouiser Etablissements argumentiert, das aktuelle Verbot von Prostitution und Bordellbetrieben sei ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit und zudem mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung nicht mehr zu rechtfertigen. Eine Ungleichbehandlung wurde insbesondere im Verhältnis zu „anderen körpernahen Dienstleistern wie Friseuren, Nagelstudios, Kosmetikstudios und Massagesalons“ kritisiert.