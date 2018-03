später lesen Nähprojekt Kreative gesucht für Nähprojekt Teilen

Die Kreisstadt Saarlouis sucht mit dem Netzwerk „Wir sind einS(aarlouis)“ ehrenamtliche kreative Menschen als Anleiter für ein Nähprojekt im Kinder-, Jugend und Familienhaus. Gesucht wird jemand, der freitags am Nachmittag für zwei oder drei Stunden ehrenamtlich tätig werden möchte. Die Termine können wöchentlich oder in einem anderen Zeitrhythmus angeboten werden. Nähmaschinen, Nähzubehör und Stoffe sind vorhanden. Das Angebot will kreative Vielfalt für junge Leute ab 14 Jahre sowie Erwachsene bieten. Ziel ist es, bei einem kostenlosen Angebot in lockerer Atmosphäre kreativ tätig zu werden. Die Treffen haben in der Vergangenheit unter Leitung der Schneiderin Jeanne Meunier stattgefunden.