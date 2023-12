Weingut Gries Ebbes-Serie Weingut kombiniert Tradition und Moderne

An bewährter Weinbau-Tradition hält die Familie Gries in Wincheringen fest. Aber der heutige Inhaber des gleichnamigen Weinguts setzt zusätzlich konsequent auch neue Ideen um. Mutter Michaela Gries erinnert sich noch gut: „Schon als Neunjähriger hat Michael uns Eltern gesagt, dass er nur Winzer werden will – und sonst nichts.“ Der inzwischen 25 Jahre alte Chef des Weinguts zog diesen Jugendtraum offensichtlich unbeirrt durch. Beim SZ-Besuch versicherte er, auch beim weiteren Ausbau des Familienunternehmens ihm sinnvoll erscheinende neue Geschäftsideen umsetzen zu wollen: „Alles mit dem erklärten Ziel, mit Spitzenweinen zu moderaten Preisen am Markt erfolgreich zu sein.“