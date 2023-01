Unfall in Saarlouis : Fahrer von E-Skateboard bei Sturz schwer verletzt

Unfall in Saarlouis

Saarlouis Nach einem schweren Unfall in Saarlouis erinnert die Polizei daran, was im Umgang mit den elektrisch betriebenen Gefährten zu beachten ist.

Der Fahrer eines E-Skateboards ist am Samstagabend bei einem Unfall in Saarlouis schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, befuhr der 22-Jährige den Gehweg entlang der Wallerfanger Straße auf seinem elektrisch angetriebenen Skateboard, welches mittels einer Fernbedienung gesteuert wird. Dabei fiel er hin und wurde schwer verletzt. Weitere Menschen waren nach Angaben der Polizei an dem Unfall nicht beteiligt.