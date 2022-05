Thema bei Hauptversammlung : Digitalisierung steht beim Verein für Heimatkunde Lisdorf im Zentrum

Lisdorf Die Heimat- und Ortsgeschichte von Lisdorf künftig auch digital weiter bewahren zu können, hat sich der Verein für Heimatkunde Lisdorf auf die Fahnen geschrieben und bei seiner Hauptversammlung neben anderem in den Mittelpunkt gestellt.

In den kommenden Monaten blickt der Verein auf ein facettenreiches Programm, etwa am 6. Juni auf „Petit Montmartre: Kunst am Brunnen“, am 29. Juli folgt der Vortrag „125 Kleinbahn in Lisdorf“, im Oktober und November soll es eine Mehrtagesfahrt nach Tirol, eine Weinprobe und einen Mundartnachmittag geben. Aber auch die Feierlichkeiten zum 1111-jährigen Bestehen des Ortes Lisdorf werden eine Rolle spielen, teilt der Verein mit. So sei am 5. August ein „Vazehlchesowend“, am 6. August ein Bunter Abend mit der Feier des 70-jährigen Vereinsjubiläums des LiGeKa, am 7. August ein Umzug und Kirmestreiben auf dem Schulhof sowie am 8. August ein Frühschoppen geplant.