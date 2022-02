Volleyball : Jubel am Ende der Achterbahnfahrt

Kevin Conrad von der VSG Saarlouis (Mitte) versucht den Ball am Block des TuS Gensingen vorbei zu bringen. Foto: Thomas Wieck

ENSDORF Die VSG Saarlouis ist in der Volleyball-Oberliga auf dem Weg zum Klassenverbleib. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Riedel feierte mit dem 3:2 gegen den TuS Gensingen ihren dritten Sieg in Folge. Jetzt steht das Derby gegen den TV Walpershofen an.