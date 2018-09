später lesen Unfallflucht Über rote Ampel gerast und getürmt Teilen

Rasend schnell bei Rot über die Kreuzung: So hat ein Unbekannter am Samstag gegen 21.20 Uhr in Fraulautern einen Unfall verursacht und ist danach geflohen. Laut Polizei überfuhr ein aus Richtung Ensdorf kommendes Fahrzeug die rote Ampel und geriet in den Gegenverkehr. red