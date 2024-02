Saarlouis Lachen erscheint in der Apotheke als die beste Medizin

„Mein Herz schlug schon immer für die Pharmazie“, berichtet Kristina Schmadel und man merkt ihrer Begeisterung an, dass sich daran bis heute nicht das Geringste geändert hat. Nach dem Abitur 1993 am Stadtgarten-Gymnasium folgte eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin (PTA). 1996 begann sie mit dem Studium in Saarbrücken, das sie 2001 mit dem dritten Staatsexamen abschloss. Bis zu ihrer Selbstständigkeit ab 2002 arbeitete die Lisdorferin in verschiedenen Apotheken. Sollte Kristina Schmadel mal verhindert sein oder einen freien Tag brauchen, vertraut sie auf ihre Vertreterin Heike Schuld, ebenfalls Apothekerin.