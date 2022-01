Saarlouis : Die Freie Kunstschule stellt Weichen für 2022

Kinder beim Zauber-Workshop mit Maxim Maurice in der Freien Kunstschule Saarlouis. Foto: P. Huch-Hallwachs

Saarlouis Die Freie Kunstschule Saarlouis zieht Bilanz aus dem vergangenen Jahr und stellt ihre Pläne vor. Da gibt es vielversprechende Projekte.

Wie geht es 2022 weiter? Diese Frage musste sich die Freie Kunstschule Saarlouis in ihrer Mitgliederversammlung Ende Dezember stellen. Die Mitgliederversammlung war pandemiebedingt wie bei vielen Vereinen mehrfach verschoben worden. Nun nutzte man die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und die Weichen für ein ungewisses Jahr zu stellen.

Die Jahre 2020 und 2021 waren stark durch die Pandemie geprägt. Der Vorsitzende Dieter Röhr berichtete über den Ausfall zahlreicher Kurse und rückläufige Teilnehmerzahlen durch die behördlichen Einschränkungen. Trotz aller Widrigkeiten sei es aber gelungen, sagte Röhr, vor allem für den wichtigen Kinder- und Jugendbereich in den Sommermonaten wieder den von der Stadt und vom Landkreis unterstützten Regelbetrieb mit niedrigschwelligen Bewegungs- und Kulturangeboten fortzuführen und sogar weiterzuentwickeln. Ergänzend gab es verschiedene Workshops unter professioneller pädagogischer Anleitung, etwa durch den Pantomimen Jomi oder Zauberer Maxim Maurice. Der Finanzvorstand Philipp Huch-Hallwachs, der auch die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landkreis koordiniert, berichtete, dass es gelungen sei, für 2021 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Im Jahr 2021 hatte sich des Weiteren ein Kuratorium für die Galerie in der Freien Kunstschule gegründet. Die Freie Kunstschule möchte hiermit die Zusammenarbeit mit der Ludwig Galerie Saarlouis, dem Kunst Forum Saarlouis und der Künstlergruppe Untere Saar intensivieren.

Im Jahr 2022 sollen jetzt erste Projekte und Ausstellungen in die Tat umgesetzt werden. Im ersten Halbjahr soll es für den Kinder- und Jugendbereich pädagogisch betreute Projekte geben. Hier wird eine Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Schulen angestrebt. Hierfür stehen auch Gelder aus dem Kulturfonds der Stadt Saarlouis zur Verfügung.

Die Freie Kunstschule in Picard bietet als eigenständiger Verein seit mehr als 30 Jahren Workshops, Kurse und Gruppenangebote in den Bereichen Kunst, Musik und Kreativität für alle Generationen an.