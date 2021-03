Unermüdlicher Fahrbetrieb : Corona bremst Busse im Kreis nicht aus

Kreis Saarlouis Egal, ob die Schüler zu Hause bleiben oder nicht, die Busse im Landkreis Saarlouis fahren ihr volles Pensum – sogar mit Verstärkung. Die Fahrgäste halten sich unterdessen an die Hygieneregeln.

Was die Einhaltung der Hygienemaßnahmen angeht – in den Bussen gelten dieselben Regeln wie etwa in Geschäften, eine medizinische Maske oder FFP2-Maske ist also Pflicht – so gebe es in den Bussen im Kreis keine Schwierigkeiten, berichtet Paulus. „Es gibt nur noch sehr, sehr wenige, die jetzt noch versuchen, ohne Maske in einen Bus einzusteigen“, sagt die KVS-Sprecherin. Das werde vom Ordnungsamt auch immer wieder kontrolliert. Bei der jüngsten Kontrolle am 10. März seien 1768 Menschen in den Bussen im Kreis kontrolliert worden, Bußgelder seien aber keine verhängt worden. Lediglich 60 Passagiere hätten ermahnt werden müssen, eine Maske aufzusetzen. Allerdings: Diese Kontrolle fand statt, als noch lediglich die Schüler bis Klassenstufe 6 wieder im Präsenzunterricht waren. Während sich in den Bussen also nahezu alle an die Maskenpflicht halten, sehe es an den Haltestellen anders aus. „Auch an den Bushaltestellen gilt die Maskenpflicht, und da müssen die Leute schon öfter ermahnt werden, die Maske aufzusetzen“; sagt Paulus.