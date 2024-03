Kika-Quizshow Schüler aus Saarlouis wollen "Die beste Klasse Deutschlands" werden

„Soll ich die Klasse hereinlassen?“ Jule Bentz blickt fragend zu Carina Kröger und die Regie nickt. Kaum hat sie ihr Go gegeben, öffnet die Set-Aufnahmeleiterin die Tür und die Schülerinnen und Schüler der 7 M1 strömen in den Klassenraum. In diesem hat das Filmteam vom TV-Kanal Kika schon alles für den bevorstehenden Dreh der Fernsehshow „Die beste Klasse Deutschlands“ aufgebaut. Zwei große Lichter in den Ecken leuchten das Set am Robert-Schuman-Gymnasium aus, an Stangen sind Kameras aufgebaut und auf dem Boden sind Markierungen angebracht.