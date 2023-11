Auf dem Großen Markt in Saarlouis Deutsches Rotes Kreuz verkauft Plätzchen zugunsten von „Hilf-mit!“

Der Verkaufsstand beim Eckbrunnen am Kaufhaus Pieper öffnet seine Pforten um 9 Uhr. „Wer was von dem leckeren Backwerk ergattern will, sollte sich sputen, denn erfahrungsgemäß sind wir schon nach wenigen Stunden ausverkauft“, rät Schorn. Und das, obwohl sie mit ihrem Team in diesem Jahr die Produktion deutlich erhöht hat. Statt 640 Gebäcktüten im Vorjahr kommen dieses Jahr fast 800 in den Verkauf. Und die rund 50 Stollen, die ganz oder halb verkauft werden, sind komplett neu im Angebot.