Deutsche Meisterschaften im Jazzdance Wenn beim Tanzen Sitzfleisch gefragt ist

Durchhaltevermögen bei Wertungsgericht und Turnierleitung und gutes Sitzfleisch bei den Tänzern und dem Publikum in der Stadtgartenhalle waren gefragt. Am Samstag dauerte es bei der deutschen Meisterschaft im Jazz- und Moderndance 13,5 Stunden bis alle sieben Meister in den Kategorien Solo, Duo und Small Group (Kleinformationen bis sieben Tänzer/innen) feststanden.