Beachtennis Saarländer beim Heimspiel in Saarlouis erfolgreich

Saarländische Beachtennis-Spieler haben bei der deutschen Meisterschaft in Saarlouis Erfolge gefeiert. Für Yannick Wein vom TuS Wadgassen liefen die Titelkämpfe am Großen Markt überaus erfolgreich: Er drang mit Partner Marc Neubert von Eintracht Celle bis ins Finale vor. Dort gab es gegen das top gesetzte und favorisierte Duo um Benjamin Ringlstetter von den TF Dachau und Alexander Bailer vom TC Burladingen aber ein 1:6 und 1:6. Die an Position vier gesetzten Wein und Neubert hatten sich in einem packenden Halbfinal-Spiel gegen Maik-Robin Engelhard – Weins Vereinskollege beim TuS Wadgassen – und Tiade Große Holthaus vom TV Kettenkamp mit 1:6, 6:2 und 10:8 im Match-Tiebreak behauptet.