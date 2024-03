2-Sterne-Restaurant im Blickpunkt „Der Feinschmecker“ berichtet auf 13 Seiten über Spitzenkoch aus dem Saarland

Insgesamt verbrachte der Chefkoch aus Saarlouis zehn Monate in Japan und arbeitete in der Küche des damals mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Kichisen in Kioto sowie im Spitzenrestaurant Narisawa in Tokio. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen das Pastorale in Reet (Belgien), wo ihn die Arbeit mit dem belgischen Ausnahmekoch Bart De Pooter geprägt habe sowie das Heritage in Gent, sein erstes eigenes Restaurant. Fast fünf Jahre lebte und arbeitete Sebastian Sandor in Belgien.