Nach Empfehlung des Gesundheitsamtes : Demenz-Verein Saarlouis sagt Frühjahrstagung wegen Corona ab

HIer sollte die Tagung stattfinden: Theater am Ring in Saarlouis. Foto: Sascha Schmidt/Stadt Saarlouis

Saarlouis Seine große Frühjahrstagung hat nun auch der Demenzverein Saarlouis abgesagt. Der Verein muss mit einem hohen finanziellen Verlust klar kommen.

Der Demenz-Verein Saarlouis hat die seine Frühjahrstagung Demenz am 18. und 19. März im Theater am Ring in Saarlouis „nach sorgfältiger Risikoabwägung“ der Gefahren von Corona abgesagt. „Ich bedauere dies sehr, aber unsere Überlegungen haben uns am Montagmorgen das Gesundheitsamt Saarlouis kontaktieren lassen und von dort wurden unsere Bedenken mit einer Empfehlung bestätigt. Das Risiko einer Ansteckungsgefahr gerade für die Menschen herbeizuführen, die für die Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen zuständig sind, ist ein sehr hohes“, sagte die Vorsitzende des Demens-Vereins, Dagmar Heib.