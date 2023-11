Volleyball-Regionalliga In Lebach passt einfach die Chemie

Die Vorfreude auf dieses Duell ist riesig: „So ein Derby ist immer etwas ganz Besonderes, auch weil die Stimmung in der Halle immer gut ist“, sagt Katia Geiger, Mittelblockerin der Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Lebach. Mit ihrer Mannschaft empfängt sie an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Dillinger Straße die VSG Saarlouis.