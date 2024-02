Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von hei!“ Fischerberghaus erwacht neu zum Leben

Eine freudige Nachricht gibt es für die Saarfelser Bürgerinnen und Bürger sowie für viele Wanderfreundinnen und -freunde aus nah und fern: Nach einer internen Eröffnungsfeier am vergangenen Samstag (Bericht folgt) wird das weithin bekannte Fischerberghaus an diesem Freitag, 1. März, – also rechtzeitig vor Frühjahrsbeginn – offiziell neu eröffnet und bietet damit wieder einen angenehmen Aufenthalt bei Speis und Trank. Nachdem es der bisherige Pächter nicht mehr weiterführte, suchte der Saarwaldverein als Eigentümer Nachfolger, um das für kurze Zeit leer stehende Gebäude mit neuem Leben zu erfüllen. Dies ist nun mit Alexandra und Alois Schmitz aus Siersburg als neuen Wirtsleuten gelungen.