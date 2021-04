Ferienschwimmschule : Das Saarland soll richtig ins Schwimmen kommen

St Wendel Packt die Badehose ein: Sportministerium fördert Ferienschwimmkurse für Kinder und sucht dazu Vereine und Verbände.

Diese Situation hat nun die CDU-Landtags-Abgeordneten Raphael Schäfer und Frank Wagner auf den Plan gerufen. Sie wollen in Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, und Kommunen eine Ferienschwimmschule starten. „Kinder, die die kommende Urlaubs-Saison mit ihrer Familie zu Hause verbringen werden, sollen die Möglichkeit bekommen, kostengünstig Schwimmkurse zu besuchen“, sagt Wagner. „Uns ist wichtig, dass Fähigkeiten wie Schwimmen durch Corona nicht zu kurz kommen. Im Kinderalter werden die Weichen für viele Fertigkeiten gestellt, die einen das ganze Leben lang begleiten. Im Ernstfall entscheidet schwimmen zu können oder nicht sogar über das Überleben“, ergänzt Schäfer.

In einem zweiwöchigen Intensivprogramm sollen Schüler der Klassen eins bis sechs spielerisch das Schwimmen lernen. Mit dem Ferienbeginn am 19. Juli sollen die Kurse starten und mit dem Seepferdchen abgeschlossen werden. Ein Kurs umfasst acht bis zehn Unterrichtseinheiten zu je 45 bis 60 Minuten. Die Teilnehmerzahl pro Kurs beträgt acht bis zwölf Kinder. In den Herbstferien sollen weitere Kurse angeboten werden.