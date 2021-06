Inzidenz jetzt unter 5 : Aktuell sind noch 20 Personen im Kreis Saarlouis mit dem Corona-Virus infiziert

Foto: dpa/Oliver Berg

Saarlouis Die Zahl der aktuell an Corona Erkrankten im Kreis Saarlouis nimmt weiter ab. Am Samstag meldete das Landratsamt keinen neuen Fall, dafür aber sieben Genesene. Die Zahl der noch mit dem Virus Infizierten sank somit auf 20, der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 4,12. Am Freitag betrug der Wert noch 7,21.

Die meisten aktuell Infizierten leben in den Gemeinden Bous (sechs) und Schwalbach (vier), jeweils drei in den Städten Saarlouis und Lebach. Zwei Fälle gibt es noch in Wallerfangen, je einen in Dillingen und Nalbach. Sechs Kommunen im Kreis sind coronafrei.