Landkreis Saarlouis : Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 215,25

Auch im Landkreis Saarlouis sind weitere Corona-Infektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Kreis Saarlouis 44 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt im Kreis Saarlouis am Freitag. Derzeit sind somit aktuell 1851 Personen erkrankt. Die meisten Neuinfektionen gab es mit neun in der Kreisstadt, die wenigsten in Wallerfangen und Nalbach (jeweils eine), und sogar gar keine in Bous.