Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Saarlouis : Corona-Zahlen steigen wieder sprunghaft an

Foto: Hendrik Schmidt/dpa Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Saarlouis Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Kreis Saarlouis am Samstag sprunghaft angestiegen. Nachdem die Zahl die ganze Woche über zumeist deutlich unter 50 lag, vermeldete das Landratsamt am Samstag gleich 73 neue Fälle.

Das sind mehr als doppelt so viele wie am Samstag vor einer Woche (32). Die Zahl der so genannten Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich von 116,3 auf 137,4.

Die meisten neue Fälle gab es in den Gemeinden Wadgassen (plus 13) und Schmelz (plus zehn) sowie in der Stadt Saarlouis (acht). Seit Beginn der Pandemie im März wurden bislang insgesamt 5392 Infektionen mit dem Virus registriert.