Kommt nun der 15-Kilometer-Radius? : Landkreis Saarlouis überschreitet kritische 200er-Marke

Saarlouis Der Landkreis Saarlouis überschreitet am Samstag als einziges Gebiet im Saarland den kritischen Inzidenzwert von 200.

Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus im Saarland steigt weiter an. Der Landkreis Saarlouis hat am Samstag bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz die kritische Schwelle von 200 Fällen überschritten.

Wie das saarländische Gesundheitsamt am Samstag mitteilte, gab es in den vergangenen sieben Tagen in dem Kreis 243,41 neue Fälle pro 100 000 Einwohner. Am Vortag lag die Inzidenz bei 198,6 Fällen knapp unter der 200-Grenze.