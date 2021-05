Aktuelle Zahlen : Corona: Inzidenzwert im Kreis Saarlouis steigt wieder über 100

Saarlouis Die Freude über einen Corona-Inzidenzwert unter der kritischen 100er-Marke hielt im Kreis Saarlouis nur einen Tag. Am Freitag vermeldete das Gesundheitsamt 32 Neuinfektionen, damit stieg der 7-Tage-Inzidenzwert wieder von 92 auf 101,5.

Die meisten neuen Fälle gab es am Freitag in Dillingen (neun) und Ensdorf (sieben). Zudem verzeichnete das Gesundheitsamt in Rehlingen-Siersburg ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit Covid 19. Somit sind im Kreis seit Beginn der Pandemie 149 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben.