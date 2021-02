Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenzwert im Kreis Saarlouis erstmals wieder unter 100

Saarlouis Gute Nachrichten vom Saarlouiser Gesundheitsamt: Der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert ist erstmals seit Anfang Dezember wieder unter 100 gesunken. Der Wert gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

Insgesamt verzeichnete der Landkreis am Mittwoch 19 neue Infektionen, die meisten davon in Bous (vier). Zudem gab es zwölf wieder Genesene. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid 19 Verstorbenen blieb bei 118. Als aktuell erkrankt gelten 300 Personen, die meisten in Dillingen (58) und Saarlouis (54) sowie Lebach (33).