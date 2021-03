Aktuelle Zahlen : Corona: Inzidenzwert im Kreis Saarlouis sinkt wieder unter 100

Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Saarlouis Nach dem starken Anstieg des Corona-Inzidenzwertes am Dienstag auf 103,56 ist der Wert im Landkreis Saarlouis am Mittwoch wieder unter die 100er Marke gesunken. Das Gesundheitsamt vermeldete am Mittwoch-Nachmittag einen Wert von 96,35 – sowie insgesamt 17 neue Fälle.