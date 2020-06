Statistik der Pandemie : Weiterhin 555 Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Der Kreis Saarlouis verzeichnet am Wochenende keine neuen Corona-Fälle.

Keine neuen Infektionen mit dem Corona-Virus, das meldet das Gesundheitsamt im Landkreis Saarlouis für das ganze Wochenende. Weder am Samstag noch am Sonntag wurde ein neuer Fall bekannt. Die Zahl der bisher gemeldeten Corona-Fälle im Kreis Saarlouis bleibt demnach bei 555. Am Freitag waren drei neue Fälle in Wadgassen und Dillingen bekannt geworden.