Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenzwert im Kreis Saarlouis steigt stark an

Foto: dpa/Mohammed Talatene

Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Samstag im Kreis Saarlouis stark gestiegen. Lag der Wert am Freitag noch bei 48,95, so vermeldete das Saarlouiser Gesundheitsamt am Samstag eine Zahl von 55,13. Im Saarland stieg der Wert sogar auf 66.

Insgesamt vermeldete das Amt für den Kreis am Samstag 27 Neuinfektionen, die meisten davon in Lebach (7) sowie in Schmelz und in der Kreisstadt Saarlouis (je 5). Bei den neuen Fällen wurde zwölf Mal die britische Mutation nachgewiesen.

Lebach ist derzeit generell am meisten von dem Virus betroffen. Die Stadt hat mit 57 aktuell registrierten Fällen auch die größte Zahl an Infektionen überhaupt – vor Saarlouis (46) und Dillingen (21). Insgesamt gibt es im Kreis 220 positive Fälle – 15 mehr als vor einer Woche.