ARD-Format geht weiter Comedy Clash startet in Saarlouis in die sechste Runde – diese Comedian wollen ins Finale

Der Stand-up-Comedy-Wettbewerb Comedy Clash geht in Saarlouis langsam in den Endspurt: Am Freitag, 3. November, steht die sechste und damit letzte Vorrunde vor dem Finale am Freitag, 1. Dezember, an. Los geht’s um 20 Uhr im Theater am Ring, der Einlass öffnet um 19 Uhr. Wie schon in den vergangenen Runden treten erneut sechs Nachwuchstalente der deutschen Comedy-Szene gegeneinander an, um das Publikum für sich zu gewinnen. Dieses entscheidet am Ende des Abends via App darüber, wer sich das letzte Ticket fürs Finale sichert und eine Chance auf den Sieg hat.