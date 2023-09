ARD-Format geht weiter Comedy Clash startet in Saarlouis in die vierte Runde

Der Stand-up-Comedy-Wettbewerb Comedy Clash kehrt aus der Sommerpause zurück und geht am Freitag, 15. September, in die vierte Vorrunde. Los geht’s um 20 Uhr im Theater am Ring, der Einlass öffnet um 19 Uhr. Wie schon in den vergangenen Runden treten erneut sechs Nachwuchstalente der deutschen Comedy-Szene gegeneinander an, um das Publikum für sich zu gewinnen. Dieses entscheidet am Ende des Abends darüber, wer ins Finale am 1. Dezember einzieht.