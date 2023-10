Comedy Clash Saarlouis Nachhaltig containern beim Tierarzt – Mit vulgärem und schwarzem Humor ins Finale

Saarlouis · Im Theater am Ring traten am Freitagabend beim Comedy Clash wieder sechs Nachwuchstalente der Deutschen Comedy-Szene gegeneinander an. Für die meisten Lacher sorgten die unverblümten und nicht gerade jugendfreien Erzählungen des Gewinners.

Ich bin ein bisschen aufgeregt“, startet Mathias Haze seinen Auftritt beim Comedy-Clash am Freitag vor 120 Zuschauern im Theater am Ring. Denn wenn er nervös ist, habe er immer schwitzige Hände, sodass ihm fast das Mikrofon aus den Fingern flutscht. Das sei nicht nur auf der Bühne ungünstig. „Zum Beispiel beim Vorspiel: Ich bin mir dann nie sicher, bin ich total nervös oder hat sie total Bock?“, erzählt er trocken und offenherzig aus seinem Liebesleben und sorgt ab dem Zeitpunkt für einen Lacher nach dem anderen. So direkt wie er angefangen hat, geht sein Auftritt auch prompt weiter. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Comedians waren bei der fünften Vorrunde dabei