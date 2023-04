Diese Comedians sind mit dabei Comedy Clash Saarlouis geht in die dritte Runde

Der Comedy Clash Saarlouis geht am Freitag, 14. April, in seine nächste Runde. Beginn ist um 20 Uhr im Theater am Ring, der Einlass öffnet schon um 19 Uhr. Erneut treten sechs Nachwuchstalente der deutschen Comedy-Szene gegeneinander an und versuchen binnen zehn Minuten, das Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Denn dieses entscheidet am Ende der Comedy-Veranstaltung live darüber, wer die Vorrunde des Wettbewerbs gewinnt.