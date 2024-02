„Härtester Stand-Up-Contest Deutschlands“ Comedy-Clash kehrt am 1. März zurück nach Saarlouis – diese Comedians sind dabei

Es war eine der neuen Sensationen in der Kreisstadt: Vergangenes Jahr startete das beliebte ARD-Format Comedy Clash, bekannt aus größeren Städten wie Essen oder Stuttgart, erstmals in Saarlouis. Von Februar bis November traten in sechs Vorrunden insgesamt 36 Nachwuchskünstlerinnen und -künstler der deutschen Comedy-Szene gegeneinander an und kämpften um die Gunst des Publikums. Denn dieses entschied am Ende des Abends live darüber, wer sich über den Einzug ins Finale freuen durfte. Sofort nach dem Finale im Dezember stand fest – das Format war solch ein Erfolg, dass es 2024 zurückkehrt.