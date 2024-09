Dritte Vorrunde Newcomer, DJ, Model – das sind die Teilnehmer des nächsten Comedy Clash in Saarlouis

Sechs Nachwuchstalente der deutschen Comedy-Szene, die aufeinander treffen und die nur zehn Minuten Zeit haben, das Publikum für sich zu gewinnen. Denn dieses entscheidet am Ende des Abends live darüber ab, wer ins Finale einziehen darf: Das ist das Konzept des beliebten ARD-Comedy-Formats Comedy Clash, das als härteste Stand-up-Contest Deutschlands gilt. Nach den beiden Vorrunden im März und Mai kehrt dieser jetzt am Freitag, 6. September, aus der Sommerpause zurück. Beginn der dritten Vorrunde im Theater am Ring ist wie immer um 20 Uhr. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.