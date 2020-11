Saarlouis : CDU und Grüne bestärken Stadtwerke bei smarter E-Mobilität

Saarlouis Die beabsichtigte Ansiedlung der Batteriefabrik SVolt in Überherrn nehmen die Ratsfraktionen von Grünen und CDU in Saarlouis zum Anlass, die Kooperation von Stadt und Stadtwerken bei Digitalisierung und E-Mobilität zu stärken.

Dazu gehört eine dynamische Bepreisung von Parken und Laden. So sollen die Netzauslastung optimiert und Lastspitzen vermieden werden. Zudem können Privatleute in die Ladeinfrastruktur einsteigen. Das Modell sieht Schnellladestationen auch auf Privatgelände vor. Das ist gemeint mit „Ausbau der smarten Infrastruktur für E-Mobilität“. Eine spezielle App soll am März allgemein verfügbar sein. Gerald Purucker, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, unterstrich, „die Mobilitätswende wird in Saarlouis sichtbar. Nach dem Ausbau von Ladeinfrastruktur vor allem im Kernbereich liefern die Saarlouiser Stadtwerke bald die passende intelligente Lösung für die Nutzer der E-Mobilität. Dies alles dient der notwendigen Mobilitätswende. Wir wollen den Ausbau der Lade-Infrastruktur im öffentlichen wie im privaten Sektor weiter voranbringen. Die charge4C-Plattform wird Bestandteil der Smart-City werden.“