Kulturhalle Roden : Was ist denn nun mit der Halle, fragen CDU und Grüne

Saarlouis Großen Saarlouiser Vereinen fehlt sie: die Kulturhalle in Roden. Könnte man nicht doch ein bisschen. . .während der Sanierungsphase? CDU und Grünen dauert die Antwort der Stadt zu lang.

Ein Jahr nach Schließung der Kulturhalle Roden ist nach Auffassung von CDU und Grünen im Stadtrat Saarlouis „unnötig viel Zeit verstrichen“, ohne dass die Stadtverwaltung Konzepte für Sanierung und die Zeit der Sanierung vorgelegt hätte. „Der Stadtrat wurde in den vergangenen Wochen und Monaten leider in unzureichender Weise über die Sanierungsarbeiten rund um die Rodener Kulturhalle unterrichtet“, klagen die beiden Fraktionen. Sie legen deswegen in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 12. März, einen Antrag auf einen Sachstandsbericht über die Sanierungsarbeiten vorlegen. Außerdem soll die Verwaltung über die Einholung eines Zweitgutachtens zum Brandschutz berichten.