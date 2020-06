Saarlouis Mit Spannung hat Saarlouis auf diese Untersuchung gewartet: Wie würde sich eine Erweiterung des Industriegebietes Lisdorfer Berg auf die Entstehung von Kaltluft für Saarlouis auswirken? Jetzt liegt sie vor und setzt die politischen Hebel in Gang.

Auf dem Lisdorfer Berg entsteht Kaltluft für Saarlouis, aber das schließt eine Erweiterung des dortigen Industriegebietes nicht aus. Zu diesem Ergebnis kommt die in Saarlouis lang erwartete klimaökologische Untersuchung der GEO-NET Umweltconsulting aus Hannover. Vom Ergebnis der Untersuchung haben sowohl die Koalitionsparteien im Rat, CDU, Grüne und FDP, als auch die SPD ihre Entscheidung über eine Erweiterung abhängig gemacht. Unterschiede bestehen weiter in der Frage, um wie viel Hektar erweitert werden könnte. Nächster Schritt wird eine Bürgerbefragung sein.

„Das nun vorliegende Klimagutachten skizziert die Möglichkeiten der Realisierung einer moderaten Erweiterung des Lisdorfer Berges, die gleichzeitig die Aspekte der Anwohner sowie von Natur, Umwelt und Klima ermöglicht. Demnach ist eine Bebauung des Lisdorfer Berges möglich, ohne dass es zur klimamässigen Beeinträchtigungen umliegender Ortschaft kommt.“, erklärte am Dienstag CDU-Fraktionschef und Landtagsabgeordneter Raphael Schäfer. Er sieht wie der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, der Landtagsabgeordnete Marc Speicher, eine Bestätigung des Kurses der CDU. Die propagierte eine „moderate“ Erweiterung und sprach von maximal 50 Hektar.

Die Grünen würden am liebsten ganz auf eine Erweiterung verzichten. „Das Gutachten ändert nichts an unserer Position“, unterstrich Stadtverbandschef Hubert Ulrich. „Wir wollen keine Bebauung westlich der Straße. Es gibt gute Alternativen, zum Beispiel das frühere Kraftwerksgelände in Ensdorf.“