CDU Saarlouis stellt ihre Kandidaten vor Quirin will Bürgermeister werden und Speicher OB

Aus Altersgründen treten alle drei Amtsinhaber nicht mehr zur Wahl an. Auch durch die Kommunalwahl im Mai 2024, nach der sich der Stadtrat anders zusammensetzen könnte, werden die politischen Machtverhältnisse neu geordnet. Dann wird auch der oder die neue OB gewählt. Wer künftig Bürgermeister und Beigeordneter oder Bürgermeisterin und Beigeordnete ist, entscheidet voraussichtlich im Juni der Stadtrat, in dem die Koalition aus CDU, Grünen und FDP die Mehrheit hält. Die CDU Saarlouis hat nun ihre Kandidaten für die beiden Ämter einstimmig nominiert: Demnach kandidiert Carsten Quirin (34) für das Amt des Bürgermeisters, Marc Speicher (38) für das des OB. Der Agrarwissenschaftler Quirin aus Lisdorf ist Ortsvorsitzender der CDU Innenstadt und politischer Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion. „Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich die Potentiale und Chancen nutzen, um die Zukunft zu gestalten und Saarlouis noch lebenswerter zu machen“, erklärt Quirin. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Speicher sitzt seit 2017 im Landtag, er ist Landesvorsitzender der Arbeitnehmerorganisation CDA. Der Wirtschaftsrechtler aus Roden gehört dem Stadtrat seit 18 Jahren an.