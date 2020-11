Ratten : CDU spricht von Verwahrlosung der Bibelstraße in Saarlouis

CDU spricht von Verwahrlosung der Bibelstraße in Saarlouis

Das vor allem ist gemeint: Rattenlöcher in der Saarlouiser Bibelstraße. Foto: Quirin/CDU Foto: Quirin/CDU

Saarlouis Anwohner klagen: Ratten, Tauben, Müll verderben die kleine Geschäftsstraße parallel zur Französischen Straße.