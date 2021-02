Kostenpflichtiger Inhalt: Zur Lage des Einzelhandels : Offener Brief der Saarlouiser CDU an Merkel, Hans und Minister

Trostlos: Nicht nur aufgrund des Dauerregens der vergangenen Tage gibt die Saarlouiser Innenstadt derzeit ein eher tristes Bild ab. Weil aufgrund des Lockdowns die Geschäfte und Restaurants geschlossen sind, ist die Stadt leer – und die Händler fürchten um ihre Existenz. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Saarlouis Die CDU Saarlouis-Innenstadt fordert in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin, Ministerpräsident und Wirtschaftsministerien Unterstützung für die bedrohte Existenz der Dienstleister und des Einzelhandels in der City von Saarlouis.