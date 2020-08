Zeichen der Verbundenheit : CDU Saarlouis: Gelbe Schleifen an den Ortsschildern anbringen

Auslandseinsatz: Ein Soldat der Bundeswehr am Flughafen nahe des Stützpunktes in Gao im Norden von Mali Foto: dpa/Michael Kappeler

Saarlouis Gelbe Schleifchen, bisher am Revers getragen als Zeichen der Verbundenheit mit der Bundeswehr, sollen nach dem Willen von CDU-Politikern in großer Ausführung an die Ortseingangsschilder geheftet werden.

Die CDU hat angeregt, die in der Regel am Revers getragene gelbe Schleife als Zeichen von Verbundenheit mit der Bundeswehr auch an den Ortseingangsschildern von Saarlouis anzubringen. „Saarlouis ist geborene Garnisonsstadt. Wir haben eine ganz besondere Verbindung und Tradition zu unseren Soldaten“, begründeten der CDU Stadtverbandsvorsitzende Marc Speicher und der politische Geschäftsführer Frederic Becker am Wochenende. „Diese enge Verbundenheit und Sympathie zur Bundeswehr sollen in Zukunft mit gelben Schleifen an den Ortseingangsschildern der Stadt Saarlouiser und der Stadtteile symbolisiert werden.“

Vorbild für den Vorschlag ist die Stadt Veitshöchheim in Unterfranken, die dies gerade umgesetzt hat, wie Speicher erklärte.

(red)