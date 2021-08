Gegen Vandalismus : Kameras und Stadtpolizei sollen Grundschule Roden sicherer machen

Mit Kameraüberwachung und Streifen der Stadtpolizei an der Grundschule Roden will die Koalition aus CDU, Grüne und FDP im Stadtrat Saarlouis zunehmendem Vandalismus dort begegnen. In einem Antrag fordern die Fraktionen mehr Sicherheit für Schüler, Eltern. Lehrer und Anwohner; in den vergangenen Monaten habe es vermehrt Sachbeschädigungen und besondere Vorkommnisse“ gegeben, begründet die Koalition ihren Antrag: Spielgeräte, Mülleimer und mehr wurden mutwillig zerstört, morgens seien regelmäßig Flaschen und Medikamente auf dem Schulhof gefunden worden, Anwohner beklagten lautstarke Treffen auf dem Gelände.

„Durch das rasche Installieren von Kameras höchster Qualität“ soll der Schulhof der Römerbergschule lückenlos überwacht werden. Außerdem soll die neu zu schaffende Stelle eines weiteren Streetworkers in Saarlouis „schwerpunktmäßig in den Stadtteilen und auch in Roden“ eingesetzt werden, fordern die Fraktionen. Ortspolizei und insbesondere die Stadtpolizei sollen zudem „das Areal Grundschule/Kulturhalle/Neue FGTS aufgrund der hohen Vandalismusschäden regelmäßig bestreifen“; vor allem außerhalb der Schulzeit abends und am Wochenende. „Der bisher eingesetzte private Sicherheitsdienst hat die Aufgabe qualitativ und quantitativ nicht ausreichend erfüllt“, heißt es schriftlich.