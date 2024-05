Wahlkampftermin CDU-Chef Friedrich Merz in Saarlouis: „Verbrenner-Verbot muss rückgängig gemacht werden“

Unter dem Eindruck der Hochwasser-Katastrophe im Saarland ist die CDU am Mittwochabend mit ihrem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in die letzten Wochen vor der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni gestartet. Merz und Landeschef Stephan Toscani dankten den rund 10 000 Helferinnen und Helfer. Merz bat die rund 600 Parteifreunde im Theater am Ring in Saarlouis, sich an einer Spendensammlung der Caritas für die Flutopfer zu beteiligen. Nach seinen Angaben wurde erwogen, die Kundgebung abzusagen, man entschied sich aber schließlich dagegen.