Polizeibericht : Junge Handballer auf Emmes angegriffen

Saarlouis Böse Prügelattacke auf dem Volksfest. Die Polizei sucht Zeugen aus der Nacht auf Freitag.

(red) In der ersten Nach der Saarlouiser Emmes kam es am Freitag gegen 1.15 Uhr, auf dem Großen Markt in Höhe Postgässchen zu einer Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern einer Jugendhandballmannschaft aus Merzig und einer Gruppe von Männern. Hierbei soll es sich nach ersten Zeugenaussagen laut Polizeibericht „möglicherweise um Araber gehandelt haben“. Diese hätten die Jugendlichen nach einem verbalen Disput angegriffen, geschlagen und auch getreten. Weiterhin seien Schläge mit Glasflaschen erfolgt. „Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar“, teilt die Polizei mit, der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Tat wurden zwei Jugendliche leicht verletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.