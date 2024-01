Vortrag im Theater am Ring „Wer Dr. Google befragt ist meistens schon tot“ – Ärztin und Patientinnen klären über Brustkrebs auf

„Ich bin Tracy Hoffmann und ich darf heute 28 Jahre alt sein“, stellt sich die Mutter einer mittlerweile vierjährigen Tochter vor, die vor drei Jahren die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Obwohl sie während ihrer Therapie Rückschläge einstecken und mit Todesängsten umgehen musste, hat sie ihren genetisch belasteten Krebs bekämpft. „Meine Tochter war mein Kraftgeber, ich wollte sie aufwachsen sehen.“ Neben Hoffmann geben an dem Abend im Theater am Ring in Saarlouis auch Christiane Jung und Kathrin Ebert einen Einblick in ihr Leben mit Brustkrebs.