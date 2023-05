Seit 60 Jahren in Liebe vereint Brigitta und Karlheinz Grichnik feiern Diamantene Hochzeit

Am Anfang war es der Zufall, der Brigitta und Karlheinz Grichnik zusammengeführt hat. „Ich war zur Kur in Bad Lippspringe“, erinnert sich Brigitta Grichnik, die aus Roden stammt. „Und ich besuchte dort zu dem Zeitpunkt einen Freund“, ergänzt ihr Mann Karlheinz Grichnik. „Das war 1961.“ Ihre Wege kreuzten sich daraufhin öfter, doch nach der Kur kehrte Brigitta Grichnik wieder zurück ins Saarland. „Dort machte ich dann häufiger Urlaub, um Brigitta zu sehen“, erzählt Grichnik. In dieser Zeit lernte sich das Paar näher kennen und lieben. Sie heirateten am 31. Mai 1963 standesamtlich, am 1. Juli 1963 folgte dann die kirchliche Hochzeit in Roden.