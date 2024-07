Beim Eintreffen der rund 30 Einsatzkräfte stand ein leerstehendes Haus in der Straße „Am alten Bahnhof“ in Fraulautern in Flammen. Die Saarlouiser Feuerwehrkräfte vom Steinrausch hatten den Brand schnell unter Kontrolle, und nachdem die Dachhaut über die Multi-Leiter geöffnet worden war, auch schnell gelöscht. Nach knapp eineinhalb Stunden war der Einsatz zu Ende, und die Feuerwehrkräfte konnten wieder zur Feuerwache Ost auf dem Steinrausch einrücken. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt. rup/Foto: Rolf Ruppenthal